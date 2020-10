Ein Zaun umgibt die „versinkenden Häuser“ am Lußrain in Rietz: Ein Vergleich scheint möglich.

Rietz – Überregionale Bekanntheit hat die Gemeinde Rietz durch einen Rechtsstreit erlangt. Drei Familien sind Hauseigentümer am Rietzer Lußrain. Sie kämpfen vor Gericht um Entschädigung für ihre im Boden versinkenden Häuser. In den 1990er-Jahren wurden diese auf einer Parzelle errichtet, die bis in die 1970er-Jahre Bestandteil einer Mülldeponie war. Beim Grundkauf sei dies nicht erwähnt worden, was spätere Bauschäden an den errichteten Gebäuden und besagte Rechtsstreitigkeiten auslöste.