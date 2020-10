Strache hofft auf Zweistelligkeit bei Wien-Wahl

Vor dem Bezirksamt des dritten Wiener Bezirkes hat Heinz-Christian Strache am Freitag seine letzte größere Wahlkampf-Veranstaltung vor der Wien-Wahl am Sonntag abgehalten. Nachdem er selbst seine Stimme per Briefwahl abgegeben hatte, warnte er einmal mehr vor dem politischen Islam und wetterte gegen die „katastrophalen“ Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Er hofft auf ein zweistelliges Ergebnis für seine Liste, also für eine „starke rot-weiß-rote Koalition“, wie er sagte.