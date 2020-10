AlpenBank plant Ehe mit Walser Privatbank

Die AlpenBank (hier der Standort in Innsbruck) rechnet mit einer Entscheidung im Frühjahr 2021.

Innsbruck – Die Private-Banking-Spezialisten AlpenBank mit Standorten in Innsbruck, Salzburg und Bozen sowie die Walser Privatbank mit Standorten in Riezlern im Vorarlberger Kleinwalsertal, Düsseldorf und Stuttgart steuern auf einen Zusammenschluss zu. Die verantwortlichen Gremien haben mittlerweile zugestimmt, das Projekt in Angriff zu nehmen – mit dem Ziel, eine Fusion im Sinne einer „Partnerschaft auf Augenhöhe“ zu realisieren. Eine endgültige Entscheidung dürfte im Frühjahr 2021 fallen. Man wolle künftig die Kräfte bündeln, um gemeinsam noch schlagkräftiger zu sein, heißt es.