Für das Auftaktheimspiel von Red Bull Salzburg in der Fußball-Champions-League gegen Lok Moskau am 21. Oktober sind maximal 3.000 Zuschauer zugelassen. Wie die Salzburger am Freitag weiters mitteilten, werde der Großteil der Tickets unter interessierten Dauerkartenbesitzern verlost. Die weiteren Heimspiele bestreitet man am 3. November gegen Bayern München und am 9. Dezember gegen Atletico Madrid.