Axamer Lizum: Paket für Region im Gespräch

Beim Treffen am Freitag wurde um eine Lösung gerungen, Montag wird weiterverhandelt. Dabei soll es auch um ein Regionalpaket für die Mittelgebirgsregion oberhalb von Innsbruck gehen, auch der Zusammenschluss mit der Mutterer Alm ist Thema. Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser und Seilbahnsprecher NR Franz Hörl (VP) sind optimistisch, dass trotz des Ansuchens auf zeitweise Befreiung von der Betriebspflicht in der Lizum der Skibetrieb aufrechterhalten bleibt.

Ihr sei wichtig gewesen, dass die Bürgermeister und die Vertreter der Axamer Lizum an einem Tisch zusammenkommen und wieder in Gespräche eintreten, betont Wirtschafts-LR Patrizia Zoller-Frischauf (VP). Es gehe hier nicht nur um die Axamer Lizum, sondern vor allem um die einheimische Bevölkerung, die Gäste aus dem In- und Ausland, die Betriebe in der Region und letztendlich auch um die Signale, die Tirol in Bezug auf die bevorstehende Wintersaison sendet. „Es gibt schließlich auch einen Grund dafür, dass betriebspflichtige Zeiten für Seilbahnen existieren.“