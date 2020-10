Der Landesbauhof in Innsbruck (im Bild das Verwaltungsgebäude) wird in den kommenden Jahren fast zur Gänze neu umstrukturiert.

Innsbruck – Das Bauhofareal des Landes in der Valiergasse ist kein kleines. Schließlich umfasst es gut 60.500 Quadratmeter tief im Herzen des Innsbrucker Gewerbegebiets in der Rossau. Hier finden sich unter anderem die Haupt-Betriebswerkstätte der Fahrzeug- und Maschinenlogistik des Landes. Diese ist eine von landesweit fünf ihrer Art in Tirol (Innsbruck, Imst, St. Johann, Reutte und Lienz). Dort werden die rund 75 Großfahrzeuge und Hunderte an Dienst-Pkw und -Klein-Lkw instand gehalten. Hinzu kommen eine Tankstelle, eine Waschstraße, das Bauhof-Verwaltungsgebäude, Lager-Baracken, das Baubezirksamt Innsbruck und eine Kfz-Prüfhalle. Doch das Areal ist in die Jahre gekommen.