Schweizer Rechtsaußen-Politiker Blocher will kürzer treten

Einer der bekanntesten Schweizer Politiker, Christoph Blocher, will kürzer treten. Das kündigte Blocher in einem Interview mit dem Sender SRF kurz vor seinem 80. Geburtstag an diesem Sonntag an. „Ich merke, meine Kräfte lassen nach, etwa das Gedächtnis“, sagte Blocher in dem am Freitag veröffentlichten Interview. Jetzt müssten die Jüngeren übernehmen. Er mische sich kaum noch ins Tagesgeschäft ein, seit er sich aus den Führungsgremien der Partei zurückgezogen habe.