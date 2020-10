Formel-1-Trainings am Nürburgring wetterbedingt abgesagt

Beide Formel-1-Auftakttrainings auf dem Nürburgring sind am Freitag abgesagt worden. Schuld waren die schlechten Bedingungen mit nasskaltem Wetter und vor allem dichter Nebel. Dieser verhinderte, dass im Notfall der Rettungshubschrauber sicher abheben hätte können. Im ersten Freien Training am Vormittag hätte der Deutsche Mick Schumacher, Sohn von Rekord-Weltmeister Michael Schumacher, für Alfa Romeo sein Formel-1-Trainingsdebüt geben sollen.

Ausgerechnet vor Fans auf den Tribünen waren Ferrari-Pilot Sebastian Vettel und seine Kollegen bei Regen und Nebel in der Eifel zum Nichtstun verurteilt. Zunächst wurde das für 11.00 Uhr angesetzte Auftakttraining auf dem Traditionskurs abgeblasen, bei dem Mick Schumacher sein Trainingsdebüt für Alfa Romeo hätte geben sollen. Der Brite Callum Illott, der sich mit dem Sohn des Rekord-Weltmeisters Michael Schumacher in der Formel 2 matcht, fiel um den Einsatz im Haas-Team um. Beide Fahrer der Ferrari-Akademie haben zuvor schon Tests mit F1-Boliden absolviert. Die nächste Gelegenheit wird sich für das Duo laut Ferrari-Teamchef Mattia Binotto erst beim Saisonfinale in Abu Dhabi ergeben.