Broadway-Theater bleiben bis Ende Mai 2021 geschlossen

Die Theater am Broadway in New York bleiben in der Corona-Krise deutlich länger geschlossen als bisher geplant. Alle Aufführungen bis einschließlich 30. Mai 2021 seien abgesagt, teilte die Broadway League, die Dachorganisation der Theater, am Freitag mit. Die Theater sind aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung des Coronavirus seit Mitte März zu. Zunächst hatten die Betreiber gehofft, im September wieder öffnen zu können. Dann war der Start für den Anfang 2021 angedacht.