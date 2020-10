Reisebeschränkungen: Sonderregel für rumänische Pflegekräfte

In Rumänien hat das liberale Minderheitskabinett unter Premierminister Ludovic Orban am Freitag Einreise-Sonderregelungen für etliche Berufskategorien, darunter auch das Pflegepersonal, gebilligt. Ein Großteil der 24-Stunden-Betreuungskräfte, die in Österreich arbeiten, stammen aus Rumänien. Bukarest hatte Österreich wegen der Coronavirus-Infektionszahlen auf seine „rote Liste“ gesetzt.

Für die restlichen Einreisenden aus insgesamt 49 Ländern, in denen der Inzidenzwert über jenem in Rumänien liegt, darunter auch Österreich, gilt seit Anfang dieser Woche eine 14-tägige Quarantäne-Pflicht. Davon ausgenommen werden lediglich Reisende, die weniger als drei Tage in Rumänien bleiben wollen – auch in ihrem Fall reicht ein bis zu 48 Stunden alter negativer PCR-Test zur Einreise. Reisende, die in Quarantäne müssen, können am achten Tag ihrer Absonderung einen PCR-Test beantragen – fällt dieser negativ aus, wird ihre Quarantäne am zehnten Tag aufgehoben.