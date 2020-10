Polen und Litauen rufen Diplomaten aus Weißrussland zurück

Auf Druck der Führung in Weißrussland haben Polen und Litauen nach ihren Botschaftern nun auch weitere Diplomaten zurückgerufen. Diesen Schritt gaben die Außenministerien beider Länder am Freitag bekannt. Polen zog über 30 Diplomaten aus Weißrussland ab, Litauen fünf. Das österreichische Außenministerium betonte indes seine Solidarität mit den beiden Ländern und behielt sich die Möglichkeit, seine Botschafterin aus Minsk zurückzurufen, „für einen späteren Zeitpunkt vor“.

„Die Einschränkung des polnischen Personals ist eine unfreundliche Geste, auf die Polen zu gegebener Zeit in angebrachter Form antworten wird“, sagte Polens Vize-Außenminister Marcin Przydacz. Auch eine Sprecherin des Außenministeriums in Vilnius warnte Minsk, dass Litauen Gegenmaßnahmen ergreifen würde, sollte die Situation weiter eskalieren. „Wir hoffen, dass diese Maßnahme ausreicht, um die Möglichkeit des Dialogs aufrechtzuerhalten“, so die Sprecherin.