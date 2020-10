Der Schwazer Erfolgslauf steht über der Harder Vergangenheit

Schwaz – Sparkasse Schwaz Handball Tirol will die blütenweiße Saisonsweste heute (18 Uhr) am sechsten Spieltag in Hard verteidigen. Fünf Spiele, fünf Siege – die aktuelle Tabelle in der spusu-Liga, wo nur die Fivers aus Margareten wegen dem besseren Torverhältnis vor Schwaz liegen, wäre derzeit zum Ausschneiden. Heute (livestream auf laola1.at) geht es in Vorarlberg aber schon wieder zur Sache.