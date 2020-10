Djokovic folgt Nadal ins French-Open-Finale

Die Tennis-French-Open haben aus internationaler Sicht ihr Traumfinale. Nach dem Ausscheiden des Niederösterreichers Dominic Thiem im Viertelfinale unterlag dessen Bezwinger Diego Schwartzman (ARG) am Freitag dem Spanier Rafael Nadal (Nummer 2) 3:6,3:6,6:7(0). Der Rekordsieger von Roland Garros bekommt es im Endspiel am Sonntag (15.00 Uhr) mit Novak Djokovic zu tun. Der topgesetzte Serbe gewann im Halbfinale gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas (5) 6:3,6:2,5:7,4:6,6:1.

„Ein weiteres Mal hier im Finale zu sein, ist unglaublich. Das ist ein sehr schöner Moment“, sagte Nadal in seiner kurzen Ansprache auf Französisch auf dem wegen der Corona-Auflagen nur spärlich gefüllten Court Philippe Chatrier. Mit dem Sieg in 3:09 Stunden gegen den nur 1,70 Meter großen Viertelfinal-Bezwinger von Dominic Thiem zementierte der Linkshänder aus Mallorca seinen Sonderstatus auf roter Asche am Bois de Boulogne ein. In seinem 101. French-Open-Match feierte er den 99. Sieg.