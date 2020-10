Bundesheer will mehr regionale Lebensmittel verkochen

Das Bundesheer will verstärkt regionale und saisonale Produkte in der Soldatenverpflegung einsetzen und hat dafür mit 1. Oktober 2020 das Tagkostengeld von vier auf fünf Euro erhöht. Schon derzeit stammen 70 Prozent der verarbeiteten Lebensmittel aus Österreich, hieß es am Samstag in einer Aussendung. Ein neuer Zielwert wurde nicht genannt.