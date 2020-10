30:23-Auswärtssieg: Handball Tirol spuckte auch in Hard Eiswürfel

Richard Wöss mauserte sich am Samstag zum Topwerfer. Die Schwazer präsentierten sich in Hard wieder bärenstark.

Hard – Wer kann diese Schwazer stoppen? Im Moment offensichtlich gar niemand. Auch nicht – überspitzt formuliert – die Schiedsrichter: Binnen 20 Sekunden wurden am Samstag in der Harder Sporthalle zwei Tiroler (Blaue Karte gegen Medic; Rote Karte gegen Huber) zu Recht ausgeschlossen.

In der zweiten Halbzeit gab es ein kurzes Harder Aufflackern, aber schnell war der alte Abstand wiederhergestellt. Die Schwazer ließen sich nicht aus der Ruhe bringen, was auch an der ein oder anderen „Zauber-Parade“ von „Hexer“ Aliaksei Kishov lag. Schlussendlich feierte man einen beeindruckenden 30:23-Auswärtssieg. Zumindest bis Redaktionsschluss durften sich die Tiroler Tabellenführer nennen. Und am Samstag kommen die Fivers nach Schwaz – mehr Spitzenspiel geht kaum. (t.w.)