Markstein eingeweiht: In der Mitte Tirols auf den Weg in die Zukunft

Klausen – Am 10. Oktober vor 100 Jahren hat Italien endgültig die Grenzziehung vollzogen und Südtirol von Tirol abgetrennt. In unmittelbarer Nähe des Schutzhauses „Latzfonser Kreuz“ in Klausen wurde deshalb gestern ein von der Innsbrucker Glockengießerei Grassmayr errichteter ­Markstein eingeweiht, der genau in der Mitte des historischen Tirols liegt. Er weist zum Stilf­serjoch, ebenso nach Kufstein und Scharnitz oder weiter südlich Richtung Borghetto.