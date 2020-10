Bottas schnappt sich Pole am Nürburgring

WM-Anwärter Valtteri Bottas hat sich im Pole-Position-Kampf beim Formel-1-Grand-Prix der Eifel gegen seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton durchgesetzt. Der Finne war am Samstag auf dem Nürburgring fast 0,3 Sekunden schneller als der Brite. Auf den dritten Platz kam Red-Bull-Pilot Max Verstappen, Vierter war Ferrari-Mann Charles Leclerc. Für Bottas war es die 14. Pole in seiner Karriere. Das Rennen startet am Sonntag um 14.10 Uhr.