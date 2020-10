Bottas schnappt sich Pole am Nürburgring

WM-Anwärter Valtteri Bottas hat sich im Pole-Position-Kampf beim Formel-1-Grand-Prix der Eifel gegen seinen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton durchgesetzt. Der Finne war am Samstag auf dem Nürburgring fast 0,3 Sekunden schneller als der Brite. Auf den dritten Platz kam Red-Bull-Pilot Max Verstappen, Vierter war Ferrari-Mann Charles Leclerc. Für Bottas war es die 14. Pole in seiner Karriere. Das Rennen startet am Sonntag um 14.10 Uhr.

Hamilton jagt seinen 91. Grand-Prix-Erfolg, womit mit dem siebenmaligen Champion Michael Schumacher gleichziehen würde. An der letzten Stelle im Qualifying landete der Deutsche Nico Hülkenberg, der für den mit einer Magenverstimmung erkrankten Lance Stroll ohne jegliche Vorbereitung das Steuer des zweiten Racing Point übernahm. „Alles andere als der Rennsieg wäre eine Enttäuschung, ehrlich gesagt“, scherzte der Rheinländer im TV-Interview.

Bei laut Mercedes-Teamchef Toto Wolff „baltischen Temperaturen“ am Nürburgring lief Bottas zur Bestform auf. Der Finne nahm seinem Mercedes-internen Rivalen Lewis Hamilton am Samstag auf seiner letzten Runde 0,256 Sekunden ab. „Es ist so ein schönes Gefühl, wenn man es auf der letzten Runde hinbekommt“, jubelte der 31-Jährige aus Nastola am Südrand der finnischen Seenplatte. „Es war schwierig heute, wir hatten nur ein kurzes Training, die Reifen genau auf Temperatur zu bringen.“ Am Freitag waren beide Freien Trainings wegen dichten Nebels abgesagt worden.

In allen drei Sektoren war Bottas letztlich der Schnellste. „Wir haben uns in der Box auch alle angeschissen, wie er da eine letzte Runde rausgehaut hat - unglaublich. Und auch, dass wir auf Eins und Zwei stehen vor dem Red Bull, der eigentlich der schnellere war in den anderen Sessions, ist wirklich unglaublich“, sagte Mercedes-Chef Wolff im ORF-Interview unverblümt. „Valtteri bringt einfach den Reifen besser auf Temperatur, wenn es so kalt ist, beziehungsweise wenn der Asphalt sehr glatt ist. Das hat sich heute auch wieder gezeigt.“

Hamilton wollte vor dem offiziell als Grand Prix der Eifel firmierenden Rennen noch in sich gehen. „Ich muss mich zusammenreißen“, meinte der Brite, der seinen 91. Sieg realisieren will. Damit würde er mit Rekordhalter Michael Schumacher gleichziehen.

Verstappen zufolge ist Red Bull dem Mercedes im Vergleich zu den Rennen davor deutlich nähergekommen. „Ein bisschen bin ich enttäuscht, aber ich kann trotzdem zufrieden sein“, betonte der seit kurzem 23-jährige Niederländer. „Es ist eine Strecke, die Spaß macht. Ich freue mich, morgen zu zeigen, was ich kann.“

Sebastian Vettel kam vor dem Heim-Grand-Prix im zweiten Ferrari nicht über den elften Platz hinaus. „Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr. Jetzt können wir uns die Reifen aussuchen, vielleicht gar nicht so schlecht“, sagte der Deutsche. „Hoffentlich wird das ein Vorteil für uns sein, nicht mit dem weichen Reifen losfahren zu müssen. Aber es ist auch ziemlich kalt, also es kann auch sein, dass es gar nicht so sehr einen Vorteil gibt.“