Tschechische Opposition gewinnt Teil-Senatswahlen klar

Die rechtsliberale Opposition hat die Teil-Senatswahlen in Tschechien, deren Stichwahl am Samstag zu Ende ging, klar gewonnen. Sie wird damit ihre bisherige Mehrheit in der 81-köpfigen zweiten Parlamentskammer weiter ausbauen können. Als Hauptsieger der Abstimmung gilt die Bürgermeisterpartei (STAN), die die stärksten Zuwächse an Senatoren-Mandaten verzeichnet hat.