Fast 27.000 Corona-Infektionen in Frankreich in 24 Stunden

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hat in Frankreich mit fast 27.000 einen neuen Höchststand erreicht. Binnen 24 Stunden wurden 26.896 neue Corona-Fälle registriert, wie die Gesundheitsbehörden in Paris am Samstagabend mitteilten. Erst am Vortag war die Schwelle von 20.000 Neuinfektionen überschritten worden. Auf den Intensivstationen des Landes wurden am Samstagabend 1.456 Menschen behandelt, das waren 17 mehr als am Vortag.