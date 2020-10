Neue Explosionen erschüttern Hauptstadt von Berg-Karabach

Trotz einer vereinbarten Waffenruhe ist die Hauptstadt der umstrittenen Kaukasusregion Berg-Karabach am Samstagabend erneut von Explosionen erschüttert worden. Sieben laute Explosionen waren in Stepanakert zu hören, daraufhin ertönten Alarmsirenen, berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP. In der Nacht zum Samstag hatten sich die Konfliktparteien unter Vermittlung von Russlands Außenminister Sergej Lawrow auf eine Waffenruhe und auf Friedensverhandlungen geeinigt.