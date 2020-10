Am Sonntag erste Runde der Parlamentswahlen in Litauen

In Litauen findet am Sonntag die erste Runde der Parlamentswahlen statt. In dem baltischen EU- und NATO-Land entscheiden knapp 2,5 Millionen Wahlberechtigte über die 141 Sitze in der Volksvertretung Seimas in Vilnius. 70 Mandate werden dabei nach dem Verhältniswahlrecht vergeben, die übrigen 71 erst zwei Wochen später als Direktmandate in einer Stichwahl. Die Wahllokale sind von 7.00 bis 20.00 Uhr (Ortszeit) geöffnet, erste Ergebnisse werden in der Nacht zum Montag erwartet.