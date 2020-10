Zug stieß in Thailand mit Bus zusammen - Mindestens 17 Tote

Mindestens 17 Menschen sind am Sonntag in Thailand beim Zusammenstoß eines Busses mit einem Zug ums Leben gekommen. Weitere 30 Menschen wurden bei dem Unfall verletzt, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Nach ersten Erkenntnissen war der Bus südlich von Bangkok an einem Bahnübergang von dem Zug erfasst worden. Im Bus saßen rund 60 Menschen, die zu einer buddhistischen Zeremonie in der Provinz Chachoengsao unterwegs waren.