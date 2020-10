Demokratie siegt: „Des Kaisers neue Kleider“ in Wien

Der Kaiser trägt kein Kleid zweimal, während das Volk hungert: Mit einer Bühnenfassung von Hans Christian Andersens Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ lieferte das Burgtheaterstudio im Kasino am Schwarzenbergplatz am Vorabend der Wien-Wahl ein Kinderstück zum Wert der Demokratie. Eine bunte, queere Modenschau, die zeigt: Manchmal lebt es sich nackt glücklicher.

Regisseur Rüdiger Pape versetzt die 1837 veröffentlichte Geschichte in einen zeitlosen Raum, in dem ein überdrehter Kaiser mit blonder Barock-Perücke und Pfauenaugen-Kleidern dem Konsum frönt. Täglich kommt ein neues Paket an, das die jugendlichen Paketboten Marie und Paul im Schweiße ihres Angesichts vor die Tore des Palasts hieven, den Bühnenbildnerin Flavia Schwedler aus mobilen Teilen einer überdimensionalen Krone gezimmert hat. In Empfang genommen werden die Lieferungen vom androgynen Diener Fritz (herrlich queer: Felix Kammerer), der seine liebe Mühe hat, den modesüchtigen Kaiser (pompös: Arthur Klemt) bei Laune zu halten. Im Zaum gehalten wird der junge Wilde von der Ministerin für Reichtum und Geld (Hanna Binder) und dem Minister für Ordnung und Ruhe (Stefan Wieland). Doch als klar wird, dass die Staatskassen leer sind und im stillen Kämmerlein Falschgeld gedruckt wird, um die teuren Kleider zu bezahlen, ist die Stunde von Paul und Marie gekommen.