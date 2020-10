Alkoholisierter Geisterfahrer wollte vor Polizei flüchten

Ein 52-jähriger alkoholisierter Geisterfahrer hat in der Nacht auf Sonntag auf der Westautobahn (A1) in Oberösterreich versucht, mit seinem Auto vor der Polizei zu flüchten. Einer Verkehrsstreife gelang es, den Lenker auf Höhe Enns (Bezirk Linz-Land) zum Anhalten zu zwingen. Die Beamten forderten den Mann auf, seinen Pkw zu wenden und ihnen bis zur nächsten Ausfahrt zu folgen. Ersterem kam der Mann nach, aber danach versuchte er zu flüchten und fuhr Richtung Wien weiter.

Eine weitere Geisterfahrerin war am Samstagnachmittag in Oberösterreich auf der Mühlkreisautobahn (A7) unterwegs. Die 85-Jährige fuhr mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Freistadt. Kurz vor der Abfahrt Linz-Dornach bemerkte sie, dass sie sich verfahren hatte und nahm mit dem Wagen die Abfahrt in Dornach. Bei der Ampelkreuzung fuhr sie mit dem Auto geradeaus Richtung Universität, wendete zurück zur A7, wo sie auf der falschen Richtungsfahrbahn auf die Autobahn auffuhr. Die Lenkerin wird angezeigt.