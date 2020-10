Fünf Tote bei Kollision zweier Kleinflugzeuge in Frankreich

Beim Zusammenstoß zweier Leichtflugzeuge sind in Frankreich am Samstag fünf Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Behörden kollidierte ein kleines Ultraleichtflugzeug mit zwei Menschen an Bord mit einem Leichtflugzeug für Touristen vom Typ DA40, in dem sich drei Menschen befanden. Das Unglück ereignete sich in Loches im Departement Indre-et-Loire.