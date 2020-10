Höll muss nach Sturz auf MTB-WM-Start in Leogang verzichten

Downhill-Sieganwärterin Valentina Höll muss auf den Start bei der Mountainbike-Heim-WM in Leogang verzichten. Das gab der Radsport-Weltverband (UCI) auf Twitter bekannt. Wie der Österreichische Verband (ÖRV) auf Nachfrage bestätigte, erlitt die 18-Jährige im Training vor dem Rennen am Sonntag bei einem Sturz eine Beinverletzung und könne am Nachmittag nicht antreten. Höll sei auf dem Weg ins Krankenhaus, eine genaue Diagnose stehe noch aus.