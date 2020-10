Erste Parteisitzungen nach Wien-Wahl erst am Dienstag

Nach der Gemeinderatswahl setzen sich die Parteien in Wien traditionell zusammen, um die Ergebnisse zu besprechen. Da der Auszählvorgang heuer aufgrund des hohen Anteils an Briefwahlstimmen länger dauern wird, wird es bis zu den ersten Treffen etwas länger dauern, als es in der Vergangenheit der Fall war. Mit den NEOS hat erst eine Partei überhaupt einen Termin für die Sitzungen fixiert. Die Pinken werden sich am Dienstag treffen, kündigte ein Parteisprecher der APA an.