Weißrussische Opposition ruft zu „Marsch des Stolzes“ auf

Die Opposition in Weißrussland hofft am Sonntag bei neuen Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko auf hunderttausend Demonstranten. Beim Marsch des Stolzes sollen die Menschen im Land lautstark ihr Recht auf Neuwahlen einfordern, heißt es in einem Aufruf der Demokratiebewegung. Unterdessen lässt die Regierung wieder Polizei und Militär auffahren. In der Hauptstadt Minsk seien viele Militärfahrzeuge unterwegs, berichtet das unabhängige Nachrichtenportal „tut.by“.