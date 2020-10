Mountainbike: Trainingssturz ließ WM-Traum von Höll platzen

Der Traum von einer Medaille bei der Mountainbike-Heim-WM in Leogang ist für Downhill-Jungstar Valentina Höll wenige Stunden vor dem Rennen durch einen folgenschweren Trainingssturz geplatzt. Die 18-jährige Saalbacherin verletzte sich am Sonntagvormittag bei einem zu kurz geratenen Sprung am linken Sprunggelenk. An einen Start war deshalb nicht zu denken.