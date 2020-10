Lkw-Alkolenker in Wien als Geisterfahrer unterwegs

Ein stark alkoholisierter Lkw-Fahrer war in der Nacht auf Sonntag mit seinem Sattelschlepper kilometerweit auf der Wiener Stadtautobahn als Geisterfahrer unterwegs. Das Schwerfahrzeug wurde zuvor bereits auf der Südautobahn (A2) in falscher Richtung fahrend gesichtet. Auf der Südosttangente (A23) in der Hansonkurve konnte er schlussendlich angehalten werden. Der Mann hatte 2,16 Promille Alkohol im Blut, berichtete die Polizei.