Motorrad: Petrucci holte in Le Mans zweiten MotoGP-Sieg

Der Italiener Danilo Petrucci hat sich am Sonntag beim Motorrad-Grand-Prix von Frankreich in Le Mans seinen zweiten Sieg in der MotoGP geholt. Der Ducati-Fahrer ließ im Regenrennen das spanische Duo Alex Marquez (Honda) und Pol Espargaro (KTM) hinter sich. Der von der Pole-Position gestartete Fabio Quartararo (Yamaha) wurde Neunter. Im Gesamtklassement führt der Franzose zehn Punkte vor Joan Mir (ESP), der in Le Mans Elfter wurde, und Andrea Dovizioso mit 97 Punkten.