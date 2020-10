Wien wählt ein neues Stadtparlament

Wien wählt - unter einzigartigen Umständen. Denn der Urnengang steht ganz im Zeichen der Coronavirus-Pandemie, die auch umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen nötig macht - von Plexiglasscheiben in den Wahllokalen über die Bitte um das Mitbringen von eigenen Kugelschreibern bis hin zum Aufruf, man möge via Briefwahl seine Stimme abgeben. Letzterem sind nicht nur viele Wienerinnen und Wiener gefolgt, sondern bis auf Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auch alle Spitzenkandidaten.

Heuer wurden so viele Wahlkarten wie noch nie bei einer Wien-Wahl ausgegeben, nämlich exakt 382.214. Das bedeutet laut den Hochrechnern, dass rund 40 Prozent der Stimmen per Briefwahl abgegeben werden - und nur 60 Prozent am Sonntag in den Wahllokalen. Tatsächlich hat sowohl die Stadt als auch so mancher Spitzenkandidat empfohlen, auf einen Besuch im Wahllokal zu verzichten.