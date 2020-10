Festnahmen beim „Marsch des Stolzes“ in Minsk

Die Opposition in Weißrussland hat am Sonntag zu neuen Protesten gegen Machthaber Alexander Lukaschenko mobilisiert. Beim Marsch des Stolzes wollten die Menschen im Land lautstark ihr Recht auf Neuwahlen einfordern. Gleich zu Beginn der Demonstrationen gingen Sicherheitskräfte hart gegen die Demonstranten vor und nahmen zahlreiche Menschen fest. Dabei hätten sie auch Tränengas eingesetzt, meldete die Agentur Interfax am Sonntag.

Demnach gab es bereits am frühen Nachmittag 50 Festnahmen, darunter auch mehrere Journalisten. Auf Fotos und Videos war zu sehen, wie Menschen in größeren Gruppen in der Hauptstadt Minsk in Richtung Stadtzentrum zogen. Sicherheitskräfte in schwarzen Uniformen prügelten auf einzelne Demonstranten ein und schleppten sie zu Kleinbussen. Beobachter berichteten, dass wieder das mobile Internet zeitweise abgeschaltet worden sei. Die Behörden wollten damit verhindern, dass sich die Demonstranten zu Protestrouten verabreden.