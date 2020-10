Totes Ehepaar in Gewässer in Niederbayern entdeckt

Ein totes Ehepaar ist in einem Gewässer in Niederbayern gefunden worden. Der Sohn hatte den 60-jährigen Mann und die 53-jährige Frau in der Früh als vermisst gemeldet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die beiden waren von einem Spaziergang am Samstag nicht zurückgekehrt. „Die Kripo hat die Ermittlungen zur Todesursache übernommen“, sagte ein Sprecher. Die Polizei sucht nach Zeugen. Eine Streife hatte die beiden Leichen in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) entdeckt.