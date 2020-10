Hamilton schloss mit Deutschland-Sieg zu Schumacher auf

Diesmal hat niemand die Party von Lewis Hamilton verhindert. Der Formel-1-Weltmeister aus Großbritannien gewann am Sonntag den Großen Preis der Eifel auf dem Nürburgring und schaffte damit seinen 91. Sieg. Der Mercedes-Mann, der auch vom frühen Ausfall seines teaminternen Rivalen Valtteri Bottas profitierte, egalisierte dadurch die Rekordmarke von Michael Schumacher in dessen deutscher Heimat. Zweiter wurde Red-Bull-Pilot Max Verstappen, Dritter Daniel Ricciardo im Renault.

Für den Australier Ricciardo war es der erste Podestplatz als Renault-Fahrer und für das französische Werksteam überhaupt der erste seit der Formel-1-Rückkehr 2016. „Hartnäckigkeit zahlt sich aus“, sagte der 31-Jährige aus Perth, der ab 2021 für McLaren-Mercedes fahren wird. Mit seinem Teamchef Cyril Abiteboul hatte er vor einiger Zeit ausgemacht, dass sich dieser ein Tattoo stechen lassen muss, wenn es Ricciardo aufs Podium schafft. „Es wird wahrscheinlich was mit mir zu tun haben und ein bisschen eine deutsche Note haben“, kündigte Ricciardo an.

Am Anfang hatte es für Bottas noch vielversprechend ausgesehen, der Finne behielt von der Pole Position startend die Führung. In der 13. Runde leistete er sich in Kurve 1 jedoch einen Verbremser, das nutzte Hamilton eiskalt aus und ging in Führung. Kurz darauf schwammen dem Finnen dann alle Felle davon. Er meldete einen Leistungsverlust und verlor Position um Position.

Während Romain Grosjean (Haas) als Neunter und Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) als Zehnter ihre jeweils ersten Punkte in der Saison machten, ging auch Kimi Räikkönen (12.) leer aus. Der Finne ist nun jedoch alleiniger Rekordhalter in Sachen Grand-Prix-Einsätze, startete er am Sonntag doch in sein 323. Rennen in der Motorsport-Premiumklasse. Damit überholte der Alfa-Romeo-Pilot den Brasilianer Rubens Barrichello. Ob der bald 41-jährige Räikkönen auch 2021 weitermacht, steht zumindest laut offiziellen Aussagen noch nicht fest.