Mountainbike-WM-Silber für Trummer im Downhill-Rennen

David Trummer hat im abschließenden Downhill-Rennen der Mountainbike-WM in Leogang in einer wahren Schlammschlacht sensationell Silber geholt. Der Steirer musste sich auf der durch Regen und Schneefall im oberen Teil völlig aufgeweichten Strecke nur um 3,197 Sekunden dem Briten Reece Wilson geschlagen geben. Der 26-Jährige sorgte damit für die erste ÖRV-WM-Medaille der Geschichte in der Eliteklasse.