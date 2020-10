Situation in Moria für Caritas nach wie vor „katastrophal“

Einen Monat nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist die Lage nach Angaben der Caritas „nach wie vor katastrophal“. Vertreter der Hilfsorganisation reisten am Sonntag nach Griechenland, um sich ein Bild von der Lage zu machen. An einer Evakuierung von besonders verletzlichen Menschen - von Familien und Kindern, kranken und pflegebedürftigen Menschen - führe „kein Weg vorbei“, so Caritas-Generalsekretär Klaus Schwertner laut Aussendung.