Trump auf Fox News: Habe kein Covid-19 mehr

Der mit dem Coronavirus infizierte US-Präsident Donald Trump ist nach eigener Einschätzung wieder gesund. Er habe die Krankheit nicht mehr und stelle kein Ansteckungsrisiko dar, sagte er dem konservativen Nachrichtensender Fox News: „Sieht so aus, als ob ich immun bin.“ Er habe die strengsten Test bestanden und sei in großartiger Form. Zuvor hatte Trumps Arzt Sean Conley in einem Schreiben erklärt, dass der Präsident „kein Übertragungsrisiko für andere mehr darstellt“.