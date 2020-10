Erste Reaktionen auf die Prognosen bei der Wien-Wahl

ÖVP-Landesgeschäftsführerin Bernadette Arnoldner hat sich nach Wahlschluss optimistisch gezeigt, dass die Volkspartei den größten Zugewinn aller Parteien einfährt und von Platz vier „deutlich nach vorne“ kommt. Das sagte sie in einer ersten Stellungnahme gegenüber der APA. „Heute ist ein besonderer Tag. In einem besonderen Wahlkampf. In einem besonderen Jahr“, so Arnoldner. „Die Stimmung ist gut, entscheidend sind aber die tatsächlichen Stimmen. Wir sind sehr gespannt auf die tatsächlichen Ergebnisse“, so Arnoldner nach Veröffentlichung der ersten Trendprognosen, die die ÖVP bei 17,5 Prozent sehen.