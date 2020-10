Weniger Corona-Neuinfektionen in Großbritannien am Sonntag

In Großbritannien hat es am Sonntag weniger Corona-Neuinfektionen gegeben. Insgesamt wurden 12.872 Neuansteckungen gemeldet, um mehr als 2.000 weniger als noch am Samstag. Allerdings sind die Zahlen der gemeldeten Fälle am Wochenende generell meist niedriger als unter der Woche. In Frankreich gab es in den vergangenen 24 Stunden 16.101 Neuinfektionen. Damit haben sich in der „Grande Nation“ insgesamt fast 735.000 Menschen mit SARS-CoV-2 angesteckt.