ÖFB-Team holte Nations-League-Führung mit 1:0 in Nordirland

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft hat mit einem 1:0-Sieg in Nordirland die Führung in der Nations-League-Gruppe übernommen. Michael Gregoritsch (42.) schoss das ÖFB-Team am Sonntagabend im Windsor Park von Belfast zu einem verdienten zweiten Sieg im dritten Spiel. Norwegen liegt in der Gruppe 1 der Liga B punktegleich aufgrund des verlorenen direkten Duells zurück.