Deutscher Buchpreis wird vergeben

Wer den Deutschen Buchpreis 2020 bekommt, wird heute, Montag, Abend (18.00 Uhr) in Frankfurt/Main bekannt gegeben. Vier Frauen und zwei Männer haben es mit ihren Büchern in die letzte Auswahlrunde geschafft. Wegen der Corona-Pandemie ist die Verkündung diesmal nur per Livestream zu sehen. Auf die Shortlist hatten es keine Österreicher geschafft.