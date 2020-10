Konservative bei Parlamentswahl in Litauen in Führung

Bei der ersten Runde der Parlamentswahl am Montag in Litauen liegt die konservative Vaterlandsunion in Führung. Nach Auszählung von 97 Prozent der Wahlbezirke kommt die Oppositionspartei auf 23,7 Prozent der Stimmen - und überholte damit noch den anfangs vorne liegenden Bund der Bauern und Grünen. Die Regierungspartei aus der politischen Mitte wird mit 18,1 Prozent zweitstärkste Kraft vor der populistischen Arbeitspartei (9,9 Prozent) und den Sozialdemokraten (9,5 Prozent).