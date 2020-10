Fauci in umstrittener Trump-Wahlwerbung falsch zitiert

Der US-Experte für Infektionskrankheiten, Anthony Fauci, ist nach eigenen Angaben bei einer Wahlwerbung für US-Präsident Donald Trump falsch zitiert worden. „Meine Kommentare, die ohne meine Erlaubnis in der Werbekampagne verwendet wurden, wurden aus dem Kontext einer umfassenden Erklärung gerissen, die ich vor Monaten über die Bemühungen von Mitarbeitern der Gesundheitsbehörden abgegeben habe“, so Fauci am Sonntag. In dem Video lobt Fauci Trumps Vorgehen in der Coronakrise.