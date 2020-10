Innsbruck – Wenn im Winter Spaziergänger an Renate Triendls­ Feld vorbeikommen, wird sie nicht selten gefragt: „Was ist denn das?“ Einmal kam sogar die Vermutung auf, es handle sich um eine Art winterharte Palme. Weit gefehlt, es ist Grünkohl, der da in Sistrans auch bei Minusgraden gut überlebt. „Der Grünkohl entfaltet seinen guten Geschmack am besten, wenn er einmal durchgefroren war“, schwärmt die Bio-Bäuerin vom Hanneslerhof.