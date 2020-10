Türkei entsendet erneut Gas-Erkundungsschiff ins Mittelmeer

Die Türkei hat das im Zentrum ihres Streits mit Griechenland um Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer stehende Forschungsschiff „Oruc Reis“ erneut in diese Gewässer entsandt. Das Gas-Erkundungsschiff werde sich von Montag bis zum 22. Oktober im östlichen Mittelmeer aufhalten, kündigte die türkische Marine am Sonntag an. Die „Oruc Reis“ wird den Angaben zufolge u. a. südlich der griechischen Insel Kastelorizo unterwegs sein und von zwei anderen Schiffen begleitet werden.