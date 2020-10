Mit dem Ergometer-Weltmeister radeln und Gutes tun

Lavant – Der Lienzer Ergometer-Weltmeister Ulrich Mattersberger wird nicht müde, Bedürftigen zu helfen. Heuer hat er sich mit dem Dolomitengolf-Hotel in Lavant und der Gesundheitswelt Osttirol zusammengetan und eine Benefizaktion gestartet. Am Freitag, den 6. November, geht es in der Früh los.