Starke Zunahme der Abschusszahlen im Jagdjahr 2019/2020

Im abgelaufenen Jagdjahr wurden insgesamt 407.000 Stück Schalenwild (plus 2,8 Prozent) erlegt, darunter 278.000 Stück Rehminus (minus 2,3 Prozent), 57.500 Stück Rotminus (plus 4,6 Prozent), 47.300 Stück Schwarzminus (plus 54,7 Prozent) und 19.100 Stück Gamswild (minus 7,7 Prozent). Der Großteil der Abschüsse von sonstigem Haarwild (284.000; plus 30,1 Prozent) entfiel wiederum auf Hasen (142.000; plus 39,4 Prozent) und Füchse (69.200; plus 12,7 Prozent).