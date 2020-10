Polizist vor kroatischem Regierungsgebäude angeschossen

In der kroatischen Hauptstadt Zagreb ist am Montag ein Polizeibeamter vor dem Regierungsgebäude angeschossen worden. Der mutmaßliche Täter, der auf den Beamten mit einem Sturmgewehr geschossen hatte, wurde später in einem etwa zwei Kilometer entfernten Stadtteil tot aufgefunden. Laut Polizei beging er Selbstmord. Die Hintergründe der Tat sind unklar. Der 31-jährige Beamte, der mit Schusswunden an Arm und Körper ins Krankenhaus eingeliefert wurde, ist im stabilen Zustand.